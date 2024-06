Napjainkban a gitár hihetetlenül népszerű, szinte minden zenei stílusban képviselteti magát. Mai podcastvendégünk életében a gitár mellett az az oktatás is központi szerepet tölt be. Czakó Erika Vietórisz József-díjas mesterpedagógus, gitár- és kamaraművész-tanár, zenekarvezető, a nyíregyházi Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanszakvezetője a pályafutásáról, tehetséges fiatalokról, oktatásról és sikerekről is mesélt.