Élménydús kiránduláson vettek részt az ajaki Tamási Áron katolikus általános iskola 3. és 4. évfolyamos diákjai Debrecenben. Az első állomásuk a botanikus kert volt, ahol megcsodálták a különböző növényfajokat és élvezték a friss levegőt. Ellátogattak a híres református nagytemplomba és a Debreceni Református Kollégiumba is. Felmentek a kilátóba, ahonnan gyönyörű panoráma tárult eléjük a városról. Megcsodálták a Rákóczi-harangot, a Kossuth-székét és a gyönyörű könyvtárat is. Jól érezték magukat a régi iskolapadokban ülve is. A kirándulás egyszerre volt szórakoztató és tanulságos, hiszen rengeteg új ismerettel gazdagodtak a gyerekek Debrecen történelméről és kultúrájáról.

Sokat tanultak és jól szórakoztak Debrecenben az ajaki diákok

Fotó: Iskola / Forrás: Ajaki iskola