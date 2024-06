Brutális erővel csapott le a vihar az országra, Csongrád-Csanád vármegyében egy férfi meghalt, amikor egy villámcsapás miatt összeomlott a háza. Borsod vármegyében is házfalakat döntött ki a szél, egy szabolcsi településen pedig egy egész épületet a földdel tett egyenlővé. Szegeden és Mátészalkán térdig ért a víz az utakon az özönvíz-szerű eső miatt, Nyíregyházán pedig tojás nagyságú jégeső verte szét a háztetőket és autókat. Miskolcon pincéket és utakat öntött el a víz, több helyen pedig villámcsapás okozott tüzeket. 240-nél is többször avatkoztak be a tűzoltók.

Forrás: tenyek.hu