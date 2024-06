A luxus- és divatipar hamisítványai a legismertebbek, de ne menjünk el a műszaki cikkek, vegyi anyagok, gyógyszerek és a gépjárműipart érintő fertőzöttség mellett, ami akár életekbe is kerülhet. Ahogy azt a portálunkon már olvashatták, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Járműipari Forgalmazók Szellemi Tulajdonvédelmi Szakmai Egyesületének (JAF) szakmai támogatásával kiadott egy közleményt a világnap alkalmából, miszerint tavaly mintegy 3000 hamis autóalkatrészt, autódiagnosztikai eszközt és szoftvert szűrtek ki a piacról. Ezek a termékek már biztosan nem jelentenek veszélyt az utakon, és nem okoznak kárt az eredeti termékek jogtulajdonosainak sem. Azonban sokan nem a biztonságra törekszenek, hanem anyagi megfontolásból szereznek be olcsóbb alkatrészeket, de sokszor sokkal többe kerül az „ügyeskedés”.

A hamisítványok és az otthoni sufnituning néha többe kerül.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

– Olcsó húsnak híg a leve, tartja a mondás, igaz ez sokszor a hamis autóalkatrészekre, szoftverekre is – hívja fel a figyelmet Verdes Miklós, a Csősz-Platán Cégcsoport műszaki igazgatója.

– Senki ne dőljön be az ismeretlen eredetű termékeknek. Megbízható helyről, importőröktől származó eredeti gyári alkatrészek a legmegbízhatóbbak. Lehet természetesen utángyártottakat is beszerezni, de nyilván ezeket is olyan forgalmazóktól kell megvenni, akik bevizsgált, engedéllyel rendelkező alkatrészeket értékesítenek – javasolja a szakember. Mint megtudtuk: az Európai Unió irányelveivel és az Európai Gazdasági Hivatal rendeleteivel összhangban a gépjárműrendszereket, alkatrészeket az európai piacon E- tanúsítvánnyal kell ellátni, ezt kell keresni a különböző termékeken. Ez a tanúsítvány bizonyítja, hogy az alkatrészek megfelelnek a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi feltételek alapvető követelményeinek.

– A hamis autódiagnosztikai eszközöknek, szoftvereknek is megvan a veszélye. Ha például egy nem eredeti műszerrel programoznak egy autót, és utána valamiért mégis egy gyári műszert kell beletenni, akkor az látni fogja, hogy előtte valamilyen külső behatás érte. Nem olyan, amilyen az eredeti programja, s akár ez vezérlési problémákat is okozhat a járműben. Durvább esetben az egész vezérlést is cserélni kell. Itt jön a nagy kérdés: megéri-e az olcsó alkatrész és szerelő, aki akár még sokkal nagyobb kárt is okozhat, mint amennyit szeretett volna megspórolni az autó tulajdonosa – részletezte Verdes Miklós.