Épületharcászati kiképzéssel készülnek a szeptemberi Moonstar 2024 hadgyakorlatra az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred tartalékos katonái.

A területvédelmi tartalékosok Nagyszálláson gyakorolták az épületek megközelítését és a helyiségek megtisztítását – tájékoztatta lapunkat a területvédelmi ezred.





Győri János törzsőrmester, a tartalékos katonák kiképzője arról számolt be, a katonák lelkiismeretesen, tudásuk legjavát adva hajtották végre a feladatokat.





Bizonyították rátermettségüket

– Már a gyakorlat legelején motiváltak voltak, s ennek a hozzáállásnak köszönhetően sikerült elsajátítaniuk a beépített területen vívott harc alapjait – hangsúlyozta Győri János törzsőrmester.

Nem ez az első alkalom, hogy a területvédelmi ezred tartalékosai számot adnak a tudásukról. A tartalékos katonák ugyanis már számos hazai és nemzetközi gyakorlaton helytálltak, bizonyították felkészültségüket és rátermettségüket. A kiképzésük alapvető fontosságú a nemzet biztonsága és védelme szempontjából, hiszen olyan elméleti és gyakorlati tudásra tesznek szert, amely a civil életben is hasznosítható, és az ország védelmi képességét is jelentősen növeli. A területvédelmi ezred arra is rámutatott, a területvédelmi tartalékos katonák egy összetartó közösség tagjaként példát mutatnak honfitársaiknak, hiszen civil munkájuk mellett, sokszor pihenés és szórakozás helyett választják a haza szolgálatát.