2017-ben Szocska A. Ábel püspök atya Kovács Csabát nevezte ki a közösség szervezőlelkészévé.

2019-ben az Egyházmegye megvásárolta templomépítés céljából a szomszédos Főzde utca 1. szám alatti szomszédos telket.

2019. október 20-án a kápolna búcsúi Szent Liturgiáján Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke parókiai rangra emelte a Rozsrétszőlői Görögkatolikus Szervezőlelkészséget (1579/2019. sz. rendelettel). Ezzel az eseménnyel írta be magát a történelembe az egyházközség, hiszen főpásztorunk – püspöki működésében először – parókiát alapított.

Az új parókia joghatósági területe: Rozsrétszőlő, Császárszállás, Butyka, Mandabokor, Kordovánbokor, Alsóbadúrbokor, Bálintbokor és Lóczibokor.”

A dokumentumot Ábel püspök és Csaba atya hitelesítette, majd a kapszulába tették egy friss Kelet-Magyarország újsággal és egy Görögkatolikus Szemlével, pénzérmékkel együtt; a tégelybe került a helyben termelt rozs, búza és szőlő termése is, a településrész nevében (Rozsrétszőlő) is rejlő helyi természeti kincsek, melyek az Eucharisztia alapanyagai is.

Az időkapszulát Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök, Kovács Csaba Nyíregyház-rozsrétszőlői parókus atya, dr. Galambos Ildikó, Nyíregyháza Járási Hivatalának vezetője és Vassné Harman Gyöngyi, a körzet önkormányzati képviselője helyezte el.

A főpásztor beszédében arra a sokak által is feltett kérdésre próbált választ keresni, hogy miért is van szükség a mai világban erre a templomra:

„A templom kórház, melyben gyógyulni tud a lélek; a templom ház, melyben Isten lakik. A templom útjelző, mely megmutatja, milyen irányba kell haladni; a templom egy út, mely az üdvösség felé vezet.”

A délelőtti főpásztori program kapcsán tapasztalta meg az isteni gondviselést, mely segített a kérdés megválaszolásában. Egy ukrán tábori lelkésszel találkozott, aki Máriapócson adott hálát több mint húsz ukrán özveggyel és árvával. Őket a nap mint nap a fronton szolgáló katonák ajánlották a lelkipásztor védelmébe, ha nem térnének haza. A tábori lelkész megígérte nekik, hogy Istenhez fogja vezetni ezeket az (immár csonka) családokat – mesélte Ábel püspök atya megrendülten és megérintődve.