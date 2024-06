– Az idén Kiss Zoltán Gyüre és Kovács Gábor Nagydobos polgármestereit hívtam meg Strasbourgba, az Európa Tanács Parlamenti ülésére – írta a közösségi oldalán dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő. – Minden évben igyekszem bemutatni választókerületünk polgármestereinek azt, hogy miként is működik az Európa Tanács, hogyan gondolkodnak az európai pártcsaládok Európa jövőjéről és a mindennapi életünket meghatározó külpolitikai és társadalmi kérdésekről. A magyar delegáció vezetője, Németh Zsolt is üdvözölte a polgármestereinket.

„Az Európa Tanács az idén ünnepli a hetvenötödik születésnapját, de sajnos, a háborús őrület pont nem kedvez a háború békés megoldásának. Az is sikerünk, hogy az újonnan megválasztott parlamenti elnök megválasztásához a magyar szavazatokra is feltétlenül szükség volt. Bízunk abban hogy a svájci főbiztos úr az összmagyarság emberi jogainak tiszteletben tartására oda fog figyelni” – emelte ki a külügyi bizottság elnöke, a delegáció vezetője, Németh Zsolt.