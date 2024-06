A holokauszt fogalmát már az ókorban is ismerték, azonban a II. világháborúhoz kötődően lett világszerte ismert kifejezés. A magyarul teljesen elégő áldozatot jelentő szó elválaszthatatlan az 1944-es tragikus eseményektől . Mint ismert, 1944 áprilisában Magyarországon is megkezdődött a zsidók gettóba zárása, majd ezekről a kényszerlakhelyekről az őket elpusztító, megsemmisítő halálgyárakba szállították a hatágú csillag viselésére kötelezett embereket. Pénteken Nyíregyházán két megemlékezésen is a fájó múltat idézték fel a Holokauszt 80 emlékév keretében.





Holokauszt: A nyíregyházi önkormányzat nevében dr. Kovács Ferenc polgármester és Szenti Tibor önkormányzati képviselő koszorúzott az emlékműnél

Fotó: Sipeki Péter





Holokauszt és a Szilárd család

Először a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolánál, a Bethlen Gábor utca és a Síp utca sarkánál idézték fel az áldozatok emlékét, ahol a Szilárd család három tagjának a botlatóköve is található. Kocsis Fülöp érsek-metropolita és dr. Frölich Róbert országos főrabbi felavatta azt a márványtáblát, ami a főiskola területén és annak környékén egykor élt zsidó családoknak állít emléket.

– Azáltal, hogy zsidó testvéreinkkel együtt imádkozunk, egyszersmind nemcsak az emlékezés helye, hanem az Istenre emlékeztetés helyévé is vált. Amikor itt elmegyünk és fejet hajtunk, esetleg keresztet vetünk, az Istenre emlékezünk. Így gyógyul az emlékezet, így gyógyul a társadalom, így gyógyul az életünk . Egy lépést tettünk a gyógyulás felé. Az Istennek adjunk hálát, hogy ma itt ezt közösen megtehetjük – mondta az emlékmű megáldása után Kocsis Fülöp érsek-metropolita.

A legfontosabb üzenet a hiány

Elmondta gondolatait dr. Frölich Róbert országos főrabbi is.

– A tábla a magyar társadalmat juttatja az eszembe. Ez a tábla 2024 Magyarországa. Egy egész, amiben van egy sebhely, egy hiány, egy űr, s a két széle nem illeszkedik össze. Soha nem lesz ebből egy teljes egész. A tábla egyik fele héber-magyar szöveg, a másik fele Dávid-csillagos gyertyatartó. Annyi szimbólum van ebben a táblában, hogy öt percben fel sem lehet sorolni. A legfontosabb üzenete, ami nincs. A hiány, az űr. A XX. század elején a magyar társadalmon elkezdtek sebeket ejteni. Elkezdték 1920-ban, s ezek a sebek összeálltak egy nagy sérüléssé 1944-re, 1945-re: meggyilkotak 600 ezer magyar zsidót. Ők ez a rés. S nemcsak azért nem gyógyul be sohasem ez a mély seb, mert nem lehet őket feltámasztani, de azért sem, mert születtek volna gyermekeik, unokáik – jelentette ki többek között a főrabbi.