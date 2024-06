Honvéd Kadét Versenyt rendezett a napokban Baktalórántházán az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred és az ÉASZC Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, ahol a vármegyei kadétiskolák tanulói mérték össze ügyességüket és tudásukat – tájékoztatta lapunkat a területvédelmi ezred.

A rendezvény megnyitóján Gerják József, a Vay-iskola igazgatója kiemelte, a honvédelmi nevelés lassan visszakapja azt a szerepet, amelyet valójában megérdemel. Ehhez kellenek a honvédelemmel hivatásszerűen foglalkozó szakemberek, valamint az olyan elkötelezett iskolák, ahol a pedagógusok és oktatók átérzik e feladat fontosságát.





A civil életben is hasznos

A versenyen Orosz Antal alezredes, a területvédelmi ezred parancsnoka is köszöntötte a diákokat. Mint mondta, a megmérettetésen a fiatalok olyan plusz ismereteket szerezhettek, amelyek a civil életben is hozzáadott értéket képviselnek, legyen szó csapatmunkáról, bajtársiasságról vagy éppen a kitartásról.

Az idei kadétversenyen az öt fős csapatok hét állomáson adtak számot tudásukról. A versenyszámok között szerepeltek alaki ismeretek, túlélési technikák, tereptan, erdei és katonai akadálypálya, egészségügyi ismeretek és lövészet is. A diákok az erdőben bemutatták túlélési ismereteiket is, ahol menedéképítésben, tűzgyújtásban és vízszerzésben is helyt álltak.





Élménydús programok

A tíz csapat közül harmadik helyen végzett a Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, második helyezést ért el a NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium, az első helyet pedig az ÉASZC Vay Ádám Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium szerezte meg. A díjakat Forgács-Vindics Attila őrnagy, a zászlóalj parancsnok-helyettese adta át.

A rendezvényen részt vettek az MH Katonai Igazgatási és Nyilvántartó Parancsnokság 5. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda katonái is, akik VR-szemüveggel és lézerlövészettel tették még élménydúsabbá a napot a résztvevők számára.