Amikor meghalljuk, hogy „nyár” szót, az iskolai szünet, a strand, a nyaralás mellett eszünkbe jut az a kifejezés is, hogy „iszonyatos hőség”. Ahogy arról az idei nyár első nagy hőségriadója alkalmával már beszámoltunk, a nagy meleg minden embert érint, azonban bizonyos csoportokra, korosztályokra sokkal erőteljesebben hat, mint másokra. Dr. Izsák Erika nyíregyházi belgyógyász segített nekünk részletesebben is megismerni, hogy kik azok az emberek, akikre az átlagnál nagyobb veszélyt jelent a megemelkedett hőmérséklet.

A megfelelő folyadékbevitel mindenki számára fontos a hőség idején

Három kategóriára bonthatók

– Az első csoportba az idős korosztályt sorolnám, hiszen náluk már változik a hőszabályozás, a veseműködés, az egészségügyi állapot. Emellett megfigyelhető, hogy csökken a folyadékbevitel, valamint gyengül a fizikai képesség is. Második csoportba a csecsemők tartoznak: itt szintén más, még fejletlen a hőszabályozás, továbbá kisebb a testtömeg, illetve kevesebb a keringő vérmennyiség, így fokozott figyelmet érdemelnek. Ráadásul esetükben, ha hasmenés áll fenn, jobban ki vannak téve a kiszáradás veszélyének is – ismertette az orvos, majd áttért az egészségi állapottal kapcsolatos csoportra is.

– Harmadik nagy csoportba a krónikus betegségben szenvedők tartoznak. A nagy hőség miatt a bennük lejátszódó folyamatoknak nagyobb a kockázatuk. A betegségek lefolyása súlyosbodhat, s gyakran tapasztalható az, hogy ezeknél a betegeknél az önellátás képessége is kisebb mértékű, ezáltal nem feltétlen figyelnek a megfelelő mennyiségű folyadék és táplálék bevitelére – részletezte a belgyógyász, s hangsúlyozta: a krónikus betegségeken belül különösen figyelni kell a cukorbetegekre, akiknél a hőeloszlás változik, az izzadási reakció lecsökken és emésztési változások lépnek fel.

Különös figyelmet érdemlő betegek hőség idején

A krónikus betegségek esetében azonban nem csak a cukorbetegség az, amire érdemes odafigyelni hőség idején. A belgyógyász szerint ugyanis számos olyan alcsoport tartozik ide, amely speciális figyelmet érdemel.

– Nagyon fontos kiemelni még a kardiovaszkuláris betegek csoportját is. Ide értjük a magas vérnyomásban, a koszorúér-betegségben, valamint a szív ingerület vezetési zavarban szenvedőket. A túlzott hőség növeli a szív teljesítményét, értágulás jelenhet meg a felső és alsó végtagokban, továbbá a nagy meleg a csecsemőkhöz hasonlóan a szívbetegeknél is kiszáradást okozhat, s megváltozik a keringés is – figyelmeztetett a szakember. Az orvos a légzőszervi, az alsó légúti betegekre is kitért: esetükben a magas hőmérséklet és a légszennyezés a már meglévő állapotot szintén ronthatja, hiszen ezek a betegek a nagy hőségben sokkal többször vesznek levegőt, amitől légszomj is kialakulhat.

– Akiket még fontos megemlíteni, azok a vesebetegek. Esetükben a fokozott izzadás és a nem megfelelő folyadékbevitel következtében az ion- és vízháztartás felborulhat. Belgyógyászként fontosnak tartom, hogy ekkora hőségben a krónikus betegeket mindig megfelelő életmódtanácsokkal lássuk el, ha pedig lehetőség van rá, valamilyen mértékben az alkalmazott gyógyszerek mennyiségén is érdemes változtatni. Például amikor egy magas vérnyomásos ember vérnyomás csökkentőt szed, a meleg hatására fellépő értágulás miatt lehet csökkenteni a gyógyszer adagolását – fejtette ki a doktornő, s még hozzátette: a túlzott hő miatt a különféle készítmények tárolására is figyelni kell. A legtöbb gyógyszert 25 fokon, esetenként hűtőben érdemes tartani.