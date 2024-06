A múlt héten már túlestünk az idei nyár első komolyabb hőségriadóján. Mint arról be is számoltunk: ilyenkor fokozottan oda kell figyelni a gyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre és az idősekre is. Sokan azonban nem is gondolnák, hogy a hirtelen érkezett meleg a kis kedvenceinkre is súlyosan hat. Dr. Tári Eszter, a nagyhalászi Central-Vet Állatgyógyászati Centrum állatorvosa részletesen elmondta, hogyan óvhatjuk meg kutyusainkat a nagy hőség alatt.

Kedvenceinkre is fokozottan ügyeljünk a nagy hőség idején

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutter

Jobb a megelőzésre törekedni

A szakember szerint manapság a házi kedvenc olyan, akár egy családtag, sokan mindenhova magukkal viszik az kutyájukat, különösen a kisebb testű ebeket.

– Azzal talán már mindenki tisztában van, hogy kocsiban soha nem szabad hagyni sem gyereket, sem háziállatot – kezdte a legalapvetőbb tudnivalóval az állatorvos, s arra is felhívta figyelmünket, hogy a kertben tartott ebek és az állatok sétáltatása esetén mik a teendők.

– A kint tartott kutya esetében a gazdinak figyelnie kell arra, hogy mindenképpen biztosítson állandó árnyékot az eb számára. Ha sétáltatjuk kutyánkat, akkor pedig fontos azt megjegyezni, hogy aszfalton, betonon napközben soha ne sétáltassuk az állatot, ugyanis rendkívül komoly égési sérüléseket szenvedhetnek a mancsukon – emelte ki a szakember és hozzátette: célszerű a kora reggeli órákban kivinni a kutyát egy körre, ha viszont mégis napközben tudjuk csak levinni, mindenképp kerüljük a betonos szakaszokat, s inkább az árnyékos területeket keressük. Dr. Tári Eszter példaként kitért egy, a melegben fokozottan veszélyeztetett kutyatípusra: ezek a nyomott orrú fajták, amelyek mostanában igen nagy népszerűségre tettek szert. – Tudni kell, hogy ezek a fajták nem tudják rendesen leadni a hőt és légzési problémákkal is küzdhetnek. Rájuk kitaláltak már ún. hűtőmellényeket, amelyeket érdemes lenne használni a nyári hőségben.

Ha már a hőség miatt megtörtént a baj

Amennyiben mégis megtörtént a baj, amitől tartottunk, és a kutyusunk esetleg túlhevült, nagyon fontos, mit szabad ilyen helyzetben tenni és mit nem. Az állatorvos szerint nem szabad azonnal itatni az állatot.

– Nyugalmi állapotba kell először helyezni a kutyát, majd szigorúan langyos vízzel kell óvatosan hűteni a szőrrel kevésbé fedett testrészeket, illetve a váll- és comb izmokat, talpat, hiszen az utóbbin keresztül izzadnak valamilyen szinten. Ha van nálunk sterilizálásra alkalmas alkohol, érdemes vele a mancsokat áttörölni, leönteni, mivel gyorsíthatja a hőleadást – részletezte a szakember, s még elmondta: nagyon fontos, hogy amennyiben észleljük a túlhevülés tüneteit – túlzott lihegés, koordinálatlan mozgás, elhúzódó reakció idő – az otthoni hűtés mellett azonnal állatorvoshoz kell fordulni. Az állatorvos szerint ez azért lényeges, mert kialakulhatnak komoly szövődmények, károsodások: agyi ödéma, bélsokk, véres hasmenés, ezekből pedig könnyen elhullás is történhet.

Mint az embereknél, a kutyáknál is kialakulhatnak különböző betegségek a nagy melegben: főként emésztőszervi problémák jelentkezhetnek, mint például ételmérgezés, de szalmonellától kezdve akármit elkaphatnak, ráadásul ezek az emberre is veszélyesek lehetnek. Még azt is megtudtuk: a túl hideg víz vagy esetleg fagyi alkalmazása szintén hasonló gondokat produkálhat, mint az embernél: súlyos mandulagyulladás, felső légúti megbetegedések is veszélyeztetik az ebeket. Az állatorvos éppen ezért hangsúlyozta, hogy felejtsük el a hirtelen lehűtést különösen jéghideg vízzel, étellel. Mindenképpen fokozatosan segítsünk kutyánknak visszanyernie az optimális testhőjét.