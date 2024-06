Nem akármilyen elismerést kapott nemrégiben a PET Kupa Egyesület, ugyanis bekerültek a világ legnagyobb hulladékgazdálkodási szövetsége, az ISWA International Solid Waste Association nemrégiben megjelent jó gyakorlatokat bemutató kötetébe. A Global Initiatives to Beat Plastic Pollution című kiadványt Ottawában, a Plastic Treaty (Műanyag Egyezmény) ülésén mutatták be a közelmúltban. Többek között India, Nepál, Azerbajdzsán, Dél-Afrika, Indonézia, Norvégia, Franciaország legkiválóbb kezdeményezései szerepelnek a benne. Hazánkat két szervezet, a PET Kupa és a miskolci MIREHU képviseli.

A hulladékgazdálkodás egyik legfontosabb pillére a megelőzés, amire nagy hangsúlyt fektet a PET Kupa

És hogy hogyan sikerült kivívni ezt a különleges elismerést? Erről Molnár Attila Dáviddal, a PET Kupa társalapítójával beszélgettünk podcastsorozatunkban.

– Az ISWA egy olyan szervezet, ami a hulladékgazdálkodással foglalkozó cégeket, közszolgáltatókat kapcsolja össze szerte a világon. Maga a szervezet közvetlenül nem kezel hulladékot, viszont összefogja az egész szakmát. Az ISWA azért jelentette meg a rangos kiadványát, mert a világ műanyagtermelése 2000és 2019 között megduplázódott, és meghaladta az évi 350 millió tonnát. Ez egy döbbenetes szám, különösen ha azt nézzük, hogy e mennyiség kétharmadát olyan műanyag csomagolóanyagot teszik ki, amelyek életideje kevesebb, mint öt év, de valójában sokszor csak néhány perc – mutatott rá a globális problémára Molnár Attila Dávid, majd kiemelte, valamit sürgősen tenni kell a Földünket – nem csupán képletesen – elborító műanyaggal.

A hulladékgazdálkodás legjobbjai között

– A PET Kupát is beválogatta a legjobb kezdeményezések közé a világszervezet, méghozzá egy olyan kategóriában, ami azt vizsgálja, hogyan lehet helyi közösségek segítségével innovációt, bármilyen újítást megvalósítani. Ezt a Felső-Tiszai PET Kupával képviseltük a kiadványban. Nagyon fontosnak tartották azt, hogy mit tanulhatunk az egyes kezdeményezésekből. Mint írták, a határokon átívelő együttműködés egy bonyolult és sokszor nehézkes folyamat, ám óriási eredményeket érhetünk el, ha az együttműködésekre helyezzük a hangsúlyt, nem pedig a másik fél hibáztatására, vagy éppen pereskedésre. A világszervezet kiemelte az elmúlt tíz évben, a Tiszai Kerekasztalokon kidolgozott módszertanunkat is – ismertette az elismerés főbb sarokpontjait a társalapító, aki ezt, az elmúlt években a világ több pontján is nagy érdeklődéssel fogadott módszertant is bemutatta.