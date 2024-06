– A XX. századot Magyarország elvesztette, a cél pedig az, hogy a XXI. századot megnyerje – ehhez ad receptet Orbán Balázs új kötete, a Huszárvágás – A konnektivitás magyar stratégiája. A könyvről a napokban az MCC nyíregyházi képzési központjában a szerző, a miniszterelnök politikai igazgatója Dobozi Gergellyel, a hungarianconservative.com főszerkesztőjével beszélgetett.

Ahogy Orbán Balázs fogalmazott, a túlélés záloga a szuverenitás, az önrendelkezés és az egyoldalú függőségek felszámolása, ahhoz pedig, hogy a változóban lévő világpolitikai helyzetnek hazánk a nyertese lehessen, magyaros megoldásra, huszárvágásra van szükség.

Orbán Balázs az MCC nyíregyházi képzési központjában mutatta be a Huszárvágás – A konnektivitás magyar stratégiája című könyvét

Forrás: Kelet-Magyarország/Gazdag Mihály

Huszárvágás: ez szolgálja az érdekeinket

– Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban nyilvánvaló, hogy kinek van morálisan igaza és hogy melyik fél az agresszor, ahogy az is, hogy a csatatéren nem lehet megoldani. A harcok ugyanazokért a területekért folynak – Krím, Luhanszk –, mint 2014-ben, ebben tehát nincs változás, így a kérdés az, miért reagál másként a Nyugat, mint 10 évvel ezelőtt. Azért, mert a vezető államok érzékelik, hogy hegemón pozíciójuk nem maradhat fenn, ezért változtatniuk kell. Új, a korábbinál kiegyenlítettebb világrend jön létre, a helyzet változására pedig a Nyugat rosszul reagál: blokkosodik, a saját táborába akar terelni mindenkit, az összekapcsolódás helyett a szétválasztás mellett tör lándzsát, és csak az adott tömb érdekeire koncentrál. Ám ez nem szolgálja sem a Nyugat, sem Magyarország érdekeit. Szeretném, ha ez nem lenne érzelmi kérdés: nekünk senkinek sem szabad „drukkolnunk”, csak a saját érdekeinket kell szem előtt tartanunk és megnézni, ebben a helyzetben milyen lehetőségeink vannak – mondta.

Nem szabad fejjel menni a falnak

– Az átalakuló világrendben nem szabad a régi paradigmák szerint gondolkodni, és el kell felejteni, hogy a kis országoknak meg kell bújniuk a szuper, nagy- és középhatalmak mögött. Az elhelyezkedésük vagy a nyersanyagkészletük miatt kisebb államok is betölthetnek kulcsfontosságú szerepet, ahogy a civilizációs ütközőzónák jelentősége is felerősödhet. A jelenlegi helyzet egy csatamezőre emlékeztet, ahol a nagy hadseregeken zűrzavar lett úrrá. Azoknak a kisebb nemzeteknek, amelyek a saját kezükbe akarják venni a sorsukat, egy huszárvágással az események elé kell menniük – mondta Orbán Balázs és hozzátette: ez nem azt jelenti, hogy fejjel kell menni a falnak. Tudni kell, hogy ennek a lépésnek mikor és hol van helye. De ha ezt jól csináljuk, Magyarország kulcsállam lehet, s e téren optimisták és magabiztosak lehetünk. Leszögezte: a szuverenitás nem jelent elzárkózást, ezzel ugyanis halálra ítélnénk az országot. – Nemzeti megrekedéshez vezet, ha egy-egy országtól függünk, és bár sok kritikát kapunk azért, mert Oroszországgal vagy Kínával is kapcsolatban állunk, azért van szükségünk a korábbiakon túl is együttműködésekre, hogy nagyobb legyen a mozgásterünk.