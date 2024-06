Több éves sikere miatt Az Élet Forrása Egyesület idén is megtartja a Semmelweis napi fürdőzést, melyre június 29-én, szombaton 9 órától várnak mindenkit az Aquarius Élmény-és Parkfürdőben. A szociális és egészségügyi dolgozók és családtagjaik most is kedvezményes belépővel vehetik igénybe a fürdő szolgáltatásait.