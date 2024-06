Május 30-ától a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház és a Szent Damján Görögkatolikus Kórház bizonyos szakrendeléseire a korábbi lehetőségek mellett már az ingyenesen elérhető, 1812-es hívószámú Egészségvonal Contact Center szolgáltatáson keresztül is foglalhatnak időpontot a lakosok. A szakrendelések folyamatosan csatlakoznak az új rendszerhez, az átállás fokozatos. Az így lefoglalt időpontok, ahogyan eddig is, úgy továbbra is megjelennek az EgészségAblak mobilalkalmazásban is, melynek funkciói folyamatosan bővülnek. Az új rendszer megkönnyíti az időpontfoglalást a szakrendelésekre, ezzel segít abban, hogy a lakosság egyszerűbben hozzáférjen az egészségügyi ellátásokhoz, és segítséget nyújt az egészségügyi intézményeknek az időpontfoglalási feladataik ellátásában, csökkentve a dolgozók adminisztratív terheit. Az Egészségvonal komplex szolgáltatást nyújt az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban a lakosságnak, a Contact Center az év minden napján, a nap 24 órájában fogadja a hívásokat. A Contact Center munkatársai teljeskörű tájékoztatást adnak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), az EgészségAblak, illetve egészségmegőrzés témákban.