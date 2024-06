A kényszerszünet után szombaton nyílt meg ismét a parajdi sóbánya, miután egy hónapja vízbeszivárgás miatt be kellett zárni a látogatók előtt, és le kellett állítani a termelést is - közölte a szabolcs-szatmár-beregi turisták körében is népszerű székelyföldi létesítmény a közösségi oldalán.

A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, 2023-ban 570 ezren keresték fel. A felszín alatt 120 méterre található látogató csarnokokban játszóterek, foglalkoztató és kikapcsolódási terek, ökumenikus kápolna és moziterem is várja a turistákat. Jótékony mikroklímája miatt egészségeseknek és betegeknek is ajánlott időt tölteni a tárnákban, ez segíti a relaxációt, a szervezet regenerálódását, és számos egészségi panaszra is javallott.