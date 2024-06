A nyári kánikulában hogyan vigyázzunk az egészségünkre, mennyi folyadékot igyunk, milyen italokat célszerű kerülni, és hogyan figyeljünk idősebb családtagjainkra? Mai podcast-adásunkban ezekre a kérdésékre is keressük a válaszokat, aki pedig segít majd ebben, Varga Anita. Az ANATURA Egészségközpont tulajdonosával ezek mellett érintjük majd a nyáron leggyakrabban előforduló betegségeket is, és ezek megelőzésére is felhívjuk a figyelmet.