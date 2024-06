– Az iskolaőr program sikertörténet, s mindent megteszünk, hogy ezt tovább írhassuk. Azt látjuk, hogy a tantestületek, a szülők, de még a diákok is elfogadták őket, a szabolcs-szatmár-beregi iskolaőrök sikeresen teljesítették az elvártakat. Az iskolaőrök egyenruhát viselnek, az elmúlt tanévben 20 esetben intézkedtek, 11 bűncselekmény és 3 szabálysértés történt, 10-szer alkalmaztak testi kényszert, a legtöbbször külön kellett választaniuk a verekedő diákokat. – Az intézményszám bővülése törvényszerűen hozza magával, hogy az esetszám is nő, de azt is látnunk kell, ha a gyermekanyagban jelentős arányban vannak a hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élők, a sajátos nevelési igényű tanulók, akkor több lesz a feszültség, konfliktus, melyek kezelésében fontos feladat jut a iskolaőröknek, és már arra is volt példa, hogy a diák ellenállást tanúsított – pillantott a számok mögé az alezredes. Minden intézkedés jog- és szakszerű volt, egyetlen panasz sem érkezett. A testi kényszer is minden esetben kiállta a törvényesség és arányosság próbáját is. A következő évben pedig külön hangsúlyt helyeznek arra, hogy az ilyen esetekre még jobban felkészülhessenek, és mindenkor megmaradjanak a törvényes keretek között –ismertette dr. Kovács Attila.

Nyári feladatok

– Intézményvezetőktől, a tankerületi központok és a szakképzési centrumok vezetőitől pozitív véleményeket hallottam: az iskolaőrök megbecsült tagjai az iskoláknak, jelenlétük segíti a nyugodt szakmai munkát, megelőzik, kezelik a rendbontásokat – mondta a visszajelzésekről a vármegyei koordinátor. Az iskolaőrök javadalmazásáról kiderült, hogy az induláskor, 2020-ban bruttó 220 ezer forint volt az iskolaőrök havi bére, ez emelkedett bruttó 296 ezer, majd 326 ezer forintra, továbbá 200 ezer forint cafeteria is jár az iskolaőrnek. Dr. Kovács Attila szerint ebből is látszik, hogy a rendőrség ezzel is szeretné kifejezni a megbecsülését. S külön hangsúlyt kap majd az identitás erősítése az iskolaőrökben, ők nem a tantestület tagjai, a rendőrség állományához tartozva segítik a nyugodt oktató-nevelő munkát – hangsúlyozta az alezredes. Az iskolaőrök nyáron sem pihennek, részt vesznek a gyermekek táboroztatásában, a bűnmegelőzési munkában, amire a turisztikai szezonban nagy szükség van.