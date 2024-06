– A foglalkozásokat az első időkben a Lutter utcán tartottuk, majd szoros együttműködés alakult ki és tart a mai napig is a Vasutas Művelődési Házzal, ahol kéthetente tartjuk meg az összejöveteleinket. Felkészült, ismert és elismert szakembereket kérünk fel előadások megtartására, mint például dr. Szőke Lajos, Bartha Aurél, Veres Zsolt. Az elmúlt 50 évben számtalan helyet kerestünk fel kirándulásaink során, és hagyomány, hogy évente házi borversenyt is rendezünk, amelyek nagyon jó hangulatban telnek, és a szép eredmények mellett tanulhat is belőle minden résztvevő, hiszen a borbírálók a kritikákat is elmondják a versenyzőknek – részletezte Tóth Zoltán, és mosolyogva megjegyezte: a jelenlegi taglétszám 24 fő, az átlagéletkor pedig 79,9 év.

Múlt és jövő

András Károly három évtizede a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének elnöke, köszöntőjében elmondta, hogy a Kertbarát Mozgalom 108 éves Magyarországon, azóta folyamatosan működik. Arról beszélt, hogy nagy szükség van szakmai segítségre a kertészkedőknek, hiszen 30-40 éve még más körülmények között lehetett zöldségeket, gyümölcsöket termeszteni. Mára a tápanyagok is kifogytak a talajból, az éghajlat is megváltozott, de még mindig az a legfinomabb és legegészségesebb élelmiszer, amiket magunknak termelünk meg. Sok csald nem él kertes házban, de vannak akiket ez sem tántorít el. – Akiknek nincs kisebb-nagyobb földje, egyre gyakrabban nevelnek például a teraszokon kis ládákban, cserepekben paradicsomot, paprikát vagy éppen sóskás, spenótot, és érdeklődve figyelik a gyerekekkel együtt a növekedést. Fontos, hogy a növények szeretetére neveljék a fiatalokat. Nagyon támogatom a közösségi kerteket is, ahol mindenki kap egy kis parcellát, és gondozhatják a saját növényeiket és takaríthatják be a finomságokat – mondta András Károly, és kifejtette, hogy nagy szükség van a Kertbarát Mozgalomra, ahol a szakmai segítségen túl több évtizedes barátságok is szövődnek.