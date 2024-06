Nagy érdeklődéssel fogadták a Sója Miklós Görögkatolikus Általános Iskola tanulói kedd délelőtt az iskola udvarán a kábítószer-elleni világnap alkalmából szervezett szemléletformáló, ismeretterjesztő napot. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma azt a célt tűzte ki programjával, hogy erősítse az egészségtudatos szemlélet kialakítását, és tudatosítsa az egészségfejlesztésre irányuló prevenciós tevékenységeket a gyermekekben, valamint azt, hogy megmutassa a kábítószer használatának problémáját.

A kábítószer káros hatásait mutatták meg a gyermekeknek

Fotó: Sipeki Péter / Forrás: Kelet-Magyarország

Meg kell ismerniük a kábítószer okozta károkat

Azt gondolnánk, korai, hogy a kisebbeket is megtanítsuk a kábítószerek káros hatásaira. Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere azonban úgy vélekedik, hogy ennek érzékenyítését soha nem lehet elég korán elkezdeni.

– Lényeges, hogy egy gyerek milyen példát lát a szüleitől. Szerintem már akár óvodás kortól is érdemes megmutatni a kicsiknek azt, hogy milyen komoly következményei vannak a különböző szerek használatának – hangsúlyozta az alpolgármester, aki szerint az ilyen programokkal megelőzhetőek a problémák. – Ki kell, hogy alakuljon a gyermekekben annak a kultúrája, hogy soha ne éljenek káros szerekkel. Mivel igen nagy szerepük van az otthoni életben, sokszor ők a véleményvezérek. Éppen ezért reméljük, hogy ez a program rajtuk keresztül a családokra is kisugározhat – tette hozzá.

Megtudtuk: az ilyen jellegű felvilágosító munkát sokan végzik. A kábítószer egyeztető fórum tagjai ilyenkor megvitatják, hol érdemes a keddihez hasonló eseményeket szervezni, egyeztetnek, milyen lehetőségek léteznek a programok indításához, valamint milyen válaszokat tudnak majd a helyszínen a problémákra adni.

A Debreceni Egyetem Egészségtudományi kara is részt vett a programon

Fotó: Sipeki Péter / Forrás: Kelet-Magyarország

Elősegítik a szemléletformálást

Sok intézmény, szervezet képviselői vettek részt a rendezvényen. Olyan csapatokkal ismerkedhettek a gyerekek, amelyek nap mint nap találkoznak különböző családokkal. Ilyen volt a Debreceni Egyetem Egészségtudományi kara is. Jávorné Dr. Erdei Renáta tanszékvezető, a kar dékánhelyettese részletezte, hogy mivel készültek.

– Különböző játékos feladatokat és ismeretterjesztőket hoztunk. Mi elsősorban a prevenció fontosságát próbáljuk hangsúlyozni. Karunkon a szemléletformálás az oktatásban is megjelenik, de a kurzusok, órák mellett igyekszünk a lakossági programokon is részt venni. Ilyenkor sokszor közösen a hallgatókkal együtt jelenünk meg, hogy bennük is erősíthessük az egyetemen tanultak gyakorlati részét – mondta a dékánhelyettes. – Az egészségi állapotra és magatartásra az életmód tényezők nagy befolyással vannak. Ilyen például az egészséges táplálkozás, a fizikai aktivitás. Ezzel kapcsolatban hoztunk olyan eszközöket, amelyeket az egyetemi kurzusokon is használunk, s elősegítik a szemléletformálást – folytatta, majd megmutatott egy olyan speciális szemüveget, amellyel a kábítószer, alkohol hatásait képesek szimulálni a gyerekeknek. A tanulók még a megfelelő szájápolást is megismerhették az egyetem standjánál.