Az igazságra olykor sokat kell várni, de megéri, még ha közel fél évszázadot is követel a türelem. Pócspetri évtizedekig cipelte a „rendőrgyilkos falu” bélyegét a szocializmus alatt, és a szégyenen túl az állam folyamatos büntetését is elszenvedte. Ide mindig kevesebb támogatás jutott, egy átlagos nyírségi kistelepülés szintjén sem volt módja s lehetősége fejlődni.

A közösségi lét legelemibb színtereit is felszámolták, még a focipályát is felszántotta az emberarcú szocializmus, épp csak sóval nem hintette be. Amúgy minden másban teljes volt a pusztítás, mely hosszú időre ­megnyomorította ennek a kis falunak és lakosainak az életét. Ám eljött a pillanat, amikor Pócspetri elégtételt kapott.

Vérbíróság Kádárral

A történet a magyar történelem része, annak is a legsötétebb korszakához kötődik. A csalással és erőszakkal hatalomra került kommunizmus véres diktatúrája ült az országon, és 1948-ban arra készült, hogy az évszázados múltú egyházi iskolákat államosítsa. Alattomos módon a települések önkormányzatainak képviselőivel akarta ezt megszavaztatni.

Pócspetriben 1948. június 3-án a nehéz döntés fölött vívódott a testület, amikor az esti litánián Asztalos János, a község római katolikus plébánosa arra kérte a híveket: egyházi énekükkel bátorítsák a szomszédos községházában ülésező képviselőket a helyes döntés meghozatalában, s hagyják békében működni tovább az egyház iskoláját.

Az éneklő emberek a községháza elé vonultak, ahol az épület teraszán két felfegyverzett rendőr állta el a csoport útját.

A lépcsőn puskatussal próbálták távol tartani az embereket, amikor máig tisztázatlan körülmények között elsült egy puska, s a golyó halálra sebezte az egyik rend­őrt. Mindenki tudta, ennek szörnyű következményei lesznek, és gyorsan szembesültek is vele.

Még aznap este körbezárták a települést, és Rákosi kiadta a parancsot: „Kell egy gyilkos, de a pap a felbujtó!” Senkit sem érdekeltek a valós körülmények, és bár nem volt háborús helyzet, statáriális vérbíróság ült össze. A fiatal, de ambiciózus Kádár Jánost is a helyszínre küldték, hogy minden „rendben történjen”.

Kínvallatás, akasztás

Egy 29 éves helybéli lakosra, Királyfalvi Miklósra osztották a gyilkos szerepét, aki kínvallatás után mindent bevallott, és június 11-én már ki is végezték. Halálra ítélték Asztalos János plébánost is, de végül neki megkegyelmeztek, a fiatal helyi tanító, Som István pedig életfogytiglani fegyházat kapott. Rájuk kegyetlen börtön, a településre pedig a „gyilkos falu” megbélyegzése várt.