Nagysikerű kerékpártúrát rendezett május utolsó hétvégéjén a mátészalkai Rortary Club a Szamos-Krasznaközi árvízszint csökkentő tározó és a Kraszna folyó gátján. A már nevet szerző, az idén VII. alkalommal megrendezett TOUR DE GÁT-ra végeláthatatlan sorokba érkeztek a kerékpárosok, nem csak a gátat övező Mátészalka, Kocsord, Györtelek, Tunyogmatolcs, Szamoskér, Szamosszeg, Nagydobos és Ópályi településekről, hanem az ország távolabbi városaiból is. Találkoztunk Nyíregyházáról, sőt. Orosházáról érkezett bringázó munkahelyi kollektívával is.

Az ötletgazda rotarys főszervező, Erdélyi Ferenc szerint a Tour de Gát évek óta folyamatosan növekvő sikere bebizonyította, hogy az emberek vágynak a közösségre, vágynak az egészséges életre. A szervezők pedig bebizonyították azt is, hogy itt, Szatmárban is vannak értékes rendezvények.