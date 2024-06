Azonosulás a munkával

– Ma már a technológiai eszközök lehetővé teszik, hogy folyamatosan elérhetőek legyünk, hazavisszük a céges telefont, a hétvégén is megnézzük az e-maileket, így sajnos nem válik le a munka a magánéletünkről. Nagyon sok esetben észre sem vesszük, mennyit dolgozunk, vagy hogy teljesen azonosulunk a munkánkkal. De hová vezet az, ha a munka egyfolytában jelen van az életünkben, nem „kapcsol ki az agyunk”, nem pihen meg az idegrendszerünk? – tette fel a kérdést a Szegedi Tudományegyetem oktatója, aki szerint az ember szervezete nem a hosszan tartó stresszhatásokra van „kódolva”, bármi is jelentse a feszültséget, a stressz hónapok, évek alatt kikezdi az ember mentális egészségét.

Egyensúly, társas kapcsolatok

– Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy attól, hogy valakinek van egy-egy olyan napja vagy időszaka, amikor kevesebb kedve van a munkához, mint máskor, attól nem kell rögtön a kiégésre gondolni. A kiégés egy elhúzódó állapot, amiben egyre mélyebbre és mélyebbre kerül az egyén, s nem tud felidézni egy olyan időszakot az elmúlt fél vagy egy évből, amikor energikusan, lelkesen kezdett neki a munkához, nem halogatta a teendőit, vagy nem testálta másra a feladatokat. Érdekes az is, hogy a kiégéstől szenvedő ember rutinból is meg tudja oldani a dolgait, sok esetben kívülről nem is látszik, hogy segítségre szorul, csak belülről ő érzi az elégedetlenséget, a fásultságot – festette le az állapotot több szemszögből is a szakpszichológus, aki azt a „klasszikus mondást” is idézte, miszerint nem kell mindig száz százalékot adni magunkból a munkahelyen, elég nyolcvanat, de abban lélek is legyen. Hogy miért? Mert a perfekcionizmus (a magukkal szemeben támasztott túlzó elvárások) a kiégés melegágya, s ha mindig a maximumot akarjuk kihozni magunkból, marad-e elég erő a megújulásra?

– Munkahelyet váltani is úgy érdemes, ha az tudatos, és a kihíváskeresés motiválja, hiszen abban benne van a tanulás, a fejlődés lehetősége. Ha azonban a váltás csak egy menekülés valami elől: rossz munkahelyi légkör, problémás kollégák, ügyfelek, nehéz főnök-beosztott viszony, akkor valószínűleg a következő munkahely sem lesz álmaink munkahelye, és lehet, hogy ott is hasonló problémákkal fogunk találkozni – jegyezte meg dr. Jagodics Balázs.

S hogy a kiégés szakaszait újra átvegye a hallgatósággal, elismételte: minden a lelkesedéssel indul, majd a munkával való túlzott azonosulás miatt elkerülhetetlen a stagnálás, ami csalódásba és frusztrációba, apátiába csap át. Egészen addig, hogy az egyén szociális kapcsolatai is romlanak. S amikor nekiszegezik a kérdést: „nem dolgozol te túl sokat?” vagy „a problémáid gyökerét a munkahelyeden kell keresni!” – tagadás lesz a válasz.

Persze egy munkahelyen ha több a kiégett munkatárs, mint a lelkes, az megmérgezi a közeget. A vezetőknek észre kell venniük a problémát, de a megoldást bízzák inkább szakemberre, pszichológusra vagy munkahelyi coach­ra, egy főnöknek úgysem nyílnak meg a beosztottjai, a munkahelyi hierarchia természetéből adódóan sem. S mit tehetünk mi, ha megszólal a munkahelyi füstjelző? Meg kell próbálni azonosítani a stresszfaktorokat, az okokat. A kiégés elkerülésének legjobb módja a prevenció: a munka és a pihenés egyensúlyának megtalálása, a társas kapcsolatok ápolása.