Nem ez volt az első alkalom

– A társhatóság megköszönte a munkatársaink munkáját, a kitartást és azt, hogy mindenki a legjobb tudása szerint látta el a feladatait. Nem ez volt az első eset, hogy az ország más területein segítettek a szakembereink, ez egy bevett gyakorlat a vízügyi igazgatóságoknál. Az elmúlt 15 évben jártunk már Észak-Magyarországon, vagy éppen a Balatonon, védekeztünk a Hernádon, a Sajón, és minden esetben nagyon fontos volt ez a kölcsönös segítség. A modern technológiát is bevetettük, ugyanis 2020-ban a Sajón légi, drónos megfigyelésre és vízhozammérésre kértek minket. Hozzánk is érkezett már támogatás a társhatóságoktól, de szerencsére a mi térségünkben erre nagyon régen, a 2000-es évek elején volt szükség. Az igazgatóságok létszáma általában nem elegendő ahhoz, hogy egy nagy árvízzel önállóan megbirkózzanak, minden feladatot ellássanak, ezért összpontosítani kell az erőket, hogy minél hatékonyabbá tegyük a védekezést – tette hozzá Dajka István.

Az ország másik felében végzett munka azonban nemcsak az ott élők biztonságát szolgálta, a FETIVIZIG munkatársainak szakmailag is rendkívül hasznos tapasztalat volt.





Szakmailag is gyarapodtak

– Bár a munkatársak nem tudták pontosan, mivel állnak majd szemben. Jó érzés volt számukra, hogy építettek a munkájukra, felelősségteljes feladatokat kaptak, később pedig elismerték a helytállásukat. Ugyan az áradás elmaradt a várttól, de az ottani vezetőknek is megnyugvást jelentett, hogy egy tapasztalt, kiváló szakemberekből álló gárda érkezett a támogatásukra. Ezt a nyugalmat, az emberi tényezőt sem szabad elfelejteni. A magam példájából is tudom, mivel én is vezettem már árvíz ellni védekezést. A hazaérkezés után jó néhány nappal is sok történetet hallok még a kollégáktól, értékes tapasztalatokat és rengeteg élményt szereztek. Akadt olyan kollégánk is, aki most először járt más hatóság illetékességi területén. Nekik ez egy teljes új helyzet volt, de mint mondták, máskor is mennének, és magabiztosabban állnak a feladatokhoz – hangsúlyozta Dajka István.