Élmenyőzben az ügyfélforgalmuk

– Európában nincs még egy olyan rendszer, ami ennyire közel hozta az emberekhez a közigazgatást, mint a kormányablakok – szögezte le elöljáróban dr. Almási Győző. A hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár elmondta: a felmérések szerint, ha választhatunk, hogy online vagy személyesen intézzük az ügyeinket, a többség a második lehetőség mellett dönt, azaz inkább besétálunk a kormányablakokba, ahol segítenek nekünk a dolgozók.

Tiszavasvári Kormányablak: nagyobb ügyféltér, gyorsabb ügyintézés

Fotó: Dodó Ferenc / Forrás: Kelet-Magyarország

– Ez azt támasztja alá, hogy a digitális lehetőségek fejlesztése mellett tovább kell bővíteni a hivatalok számát, és a jövőben is biztosítani kell a szolgáltatások magas színvonalát. A kormányablakok ugyanis nem pusztán az ügyintézés helyét jelölik – hidat képeznek az állampolgárok és az állam között. Ma már több mint 6,5 millió ember, az ország lakosságának kétharmada él olyan településen vagy annak közvetlen vonzáskörzetében, ahol vannak kormányablakok. Tiszavasváriban az elmúlt esztendőben közel 20 ezer ügyfelet fogadtak, ami nagyon nagy szám, ez indokolta a bővítést is. A helyettes államtitkár kifejtette: vármegyei hivatalaink teljesítménye országos viszonylatban is kiemelkedő, áprilisban közel 69 ezres ügyfélforgalmat regisztráltak. S ha maradunk a számoknál, ha a fővárost és a legnagyobb vármegyét nem tekintjük, Szabolcs-Szatmár-Beregben van a legtöbb, 24 kormányablak.

Dr. Almási Győző kitért az előttünk álló hétvégére is. – Az európai uniós és önkormányzati választások miatt június 8-án és 9-én rendkívüli nyitva tartással várják az ügyfeleket a kormányablakok. Fontos, hogy ezeken a napokon kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre lesz lehetőség. Új lakcímet csak június 7-én, pénteken 10 óráig lehet bejelenteni, ezt követően csak az elveszett lakcímkártya pótlását kérhetik az ügyfelek. A rendkívül hétvégi nyitvatartás célja, hogy minél többen szavazhassanak, s azok se maradjanak ki a voksolásból, akik az utolsó pillanatban eszmélnek rá, hogy az ehhez szükséges okmányaik lejártak vagy egyszerűen nem találják azokat. Szombaton reggel nyolctól délután négyig, vasárnap 7 és 19 óra között fogadják az ügyfeleket a hivatalok.