Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Klebelsberg Központ 43 mini és három nagyobb méretű elektromos autóbuszra nyert támogatást a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. pályázatán. A tenderre a Klebelsberg Központ nyújthatott be egyedi támogatási kérelmet. A sikeres pályázatnak köszönhetően összesen 29 városban vagy megyeszékhelyen kapnak zöld buszokat a KLIK központok, többek között Nyíregyházán és Kisvárdán is találkozhat majd velük az utakon a lakosság. A korszerű járművek a tervek szerint 2027 áprilisáig állnak majd forgalomba Zöld Busz Program részeként – olvasható a HUMDA lapunkhoz is eljuttatott közleményében.

Szemléletformáló hatása is van

– Dr. Mészáros Virág, az ügynökség vezérigazgatója arról számolt be, a helyszíni környezeti terhelés nélküli mini buszokkal emelkedik a gyerekek szállítását biztosító járműkapacitás.

– Ezzel nemcsak a dízelbuszokhoz képest érhetünk el azonnali kibocsátás-csökkenést, hanem környezetkímélő hatása lehet annak is, ha kevesebb szülő viszi majd egyenként kocsival a gyerekeket iskolába. A diákok mindennapi életében a zöld közlekedés szemléletformáló hatása is jelentős lehet – hangsúlyozta dr. Mészáros Virág.