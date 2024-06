– Mindenképpen a köszönet szavaival kell kezdeni a vasárnapi választás értékelését, hiszen a napközbeni eredmények még alacsony választói aktivitást mutattak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ami az urnazárásra jelentősen megváltozott, az 59,98 százalékos részvételi aránnyal az élmezőnyben végeztünk – kezdte az eredmények értékelését szerkesztőségünk kérésére Seszták Oszkár.

A vármegyei közgyűlés elnöke, a Fidesz-KDNP vármegyei lista vezetője megjegyezte, hogy a „háziversenyt" a Fideszen belül is megnyerték, hiszen 62 százalékos támogatottságot egyetlen vármegyei lista sem kapott az országban.

– Az EP listára leadott, a Fidesz-KDNP-t támogató szavazatok számomra azt mutatják., hogy az emberek itt jobban látják a háború valós veszélyét, mint az ország többi részén, mi találkoztunk elsőként a háború kitörését követően a menekülők tízezreivel. Szorosabb emberi kapcsolataink vannak Kárpátaljával, érezhetőbb a háború közvetlen hatása, mint az ország más részein – fejtette ki Seszták Oszkár, hogy a voksolók több mint 50 százaléka miért a békét támogatta.

Nyíregyháza kivételével valamennyi településünkön szavaztak a választók a vármegyei listákra, Szabolcs-Szatmár-Beregben 25 tagú a közgyűlés, az eredmények alapján 17 képviselőt a Fidesz-KDNP ad.

– Köszönjük a választók támogatását, ami egyfajta elismerés is. Szeretnénk folytatni a megkezdett munkát, nagyon fontos feladatuk a területfejlesztés. Ismét nagyon sok polgármesterünk lesz a közgyűlésben, ami nagy előny, hiszen helyi és területi szinten is látják a lehetőségeket, az irányokat, ami a fejlesztéspolitikai döntésekben nagyon lényeges. Ennek különös jelentősége lesz a következő öt évben, mert már nemcsak uniós, hanem hazai fejlesztési források is a rendelkezésünkre állnak majd, ezeket pedig a vármegyei közgyűlések fogják koordinálni – tette hozzá Seszták Oszkár, aki 2006 óta tagja a megyei közgyűlésnek, 2008 óta pedig elnökként irányítja a munkát, amivel abszolút csúcstartó az országban.

Az új összetételű közgyűlés októberben kapja meg a mandátumát, addig a jelenlegi közgyűlésnek még fontos döntéseket kell meghoznia.