A Mátészalkai Szakképzési Centrum és a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola együttműködésében szervezett szakmai képzésben 158 kárpátaljai tanuló fejezte be sikeresen tanulmányait. Nyolc ágazat tíz szakmájában szereztek végzettséget a hallgatók a több mint két éve tartó háború ellenére. A tanévzáró ünnepséget péntek délután rendezték a Mátészalkai Szakképzési Centrum Déri Miksa Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tagintézményének udvarán.

A bölcsek hidakat építenek

A diákokat először Rostás János, a szakképzési centrum kancellárja köszöntötte, aki egy idézettel kezdett, mikor úgy fogalmazott: „Nehéz időkben a bölcsek hidakat építenek, míg az ostobák falakat emelnek”.

– Mi a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola egy hídépítésbe kezdtünk, együttműködésünknek köszönhetően kárpátaljai magyar gyerekek juthatnak különféle szakmákhoz a különböző szakmai képzéseken keresztül. Ezek a fiatalok a háború miatt most itthon vannak otthon – fogalmazott Rostás János, aki felidézte, hogy az ide járó gyerekek nem csak szakmai iránymutatást és képzést kaptak, hanem csapatépítő programokon is részt vettek hétvégenként, így volt közös balatoni kirándulás, halászléfőzés és a gyerekek megmutatták, ki milyen finom káposztás paszulyt is tud készíteni. A kancellár azt kívánta a most végzős diákoknak, hogy szeressék a szakmájukat, hiszen, ahogy egy régi kínai mondás tartja, aki szereti azt, amit csinál, az életében egy percet sem dolgozik.

A Himnusz földjén

A térség országgyűlési képviselője, Kovács Sándor is köszöntötte a diákokat. Emlékeztette a hallgatóságot, hogy Szatmárnak van egy új mottója, szlogenje, mégpedig az, hogy ez a térség a „Himnusz földje”, hiszen Kölcsey Ferenc ebben a térségben vetette papírra nemzeti imádságunkat, a Himnuszt.

– Ti is hozzájárultatok a nemzeti identitásunk megtartásához, erősítéséhez azzal, hogy az anyaországban tanultatok, és majd, a háború elmúlta után visszatértek Kárpátaljára, és az itt megszerzett tudást kamatoztatjátok majd – szólt a fiatalokhoz Kovács Sándor országgyűlési képviselő.