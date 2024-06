A Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézetének hallgatói és oktatói Oroszné Ilcsik Bernadett szervezésével a budapesti Pénzmúzeumba látogattak. A szakmai kirándulást a Magyar Nemzeti Bank támogatta.

A Pénzmúzeum Budapest egyik legmodernebb kiállítása, ahol interaktív módon, színvonalas tárlatvezetéssel lehet betekinteni a pénz különböző megjelenési formáiba. A múzeum a pénz öt funkciója köré szervezte tereit, ezzel is segítve a jegybank szerepének megértését a pénzügyek izgalmas, érdekfeszítő világában. Az egyes terekben a személyes pénzügyeken, a döntési játékokon keresztül élhették át.

A program végén lehetőségük volt saját arcképes bankjegyet nyomtatni, így minden résztvevő egyedi emlékkel távozhatott. A múzeumtól ajándékokat is kaptak, sok élménnyel gazdagodtak. A kirándulás nem csak a szakmai ismereteiket bővítette, hanem a közösséget is erősítette.