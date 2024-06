A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) társelnöke, vármegyei elnöke Nyíregyháza 15. választókörzetében voksolt. - Úgy gondolom, hogy a voksoláson részt kell venni minden választásra jogosult honfitársunknak, hiszen mi döntünk arról, hogy lokálisan, a városunkban és az Európai Unióban kik képviseljenek bennünket. Ez nem csak állampolgári, hanem az uniós választásra is tekintettel, hazafias, valamint erkölcsi kötelességünk is! Kezünkben a jövőnk, gyermekeink, unokáink sorsa, hiszen most döntünk arról, hogy a következő ciklusban az érdekeinknek megfelelő, hosszú távon a lakosság ügyeit szolgáló polgármester és képviselő kerüljön az önkormányzatba, valamint hazánkért és a magyarság érdekeiért megalkuvás nélkül küzdő képviselőket küldjünk az Európai Unióba - vélekedett a voksolás fontosságáráról Czomba Csaba.