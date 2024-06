Számos kerttítpust ismerünk, de hogy melyikkel találkozhatunk legtöbbet akár itt Nyíregyházán, s hogy ezek hogyan változtak az elmúlt évtizedekben, azt is megtudhatjuk Hársfalvi Róbert kertépítőtől. A Hársfalvi Kertek Kft. alapítója arra is választ ad, hogy ha például pálmafát szeretnék a kertünkbe, megoldható-e, vagy hogy népszerűek-e még az örökzöldek. Ezek mellett a kertépítés veszélyeiről is beszélünk majd.