Egymást ismerhették meg a rzeszówi és nyíregyházi fiatalok a Mustárház szervezésében péntek délelőtt a Városházán, ahol közösen fogalmaztak meg, a fiatalok életét érintő javaslatokat a két város döntéshozói felé. Dr. Ulrich Attilától, Nyíregyháza alpolgármesterétől megtudtuk: már régóta tartanak hasonló találkozókat, s több közös projekt is a Mustárház jóvoltából valósult meg. Az alpolgármester hangsúlyozta, nem az első alkalommal érkeztek ide diákok Rzeszówból. Az idén a Wacław Felczak Alapítvány segítségével jöttek és csatlakozhattak a beszélgetéshez.

– Nagyon fontos, hogy tartsuk a kapcsolatot Rzeszów mellett az összes testvérvárosunkkal, hiszen a városok sokat tanulhatunk egymástól, valamint turisztikai szempontból is fontos a kapcsolat megerősítése. Azonban ennek a programnak az a célja, hogy jobban bevonhassuk a fiatalokat a társadalmi életbe. Ha pedig vannak meglátásaik, akkor elmondhassák azokat – fűzte hozzá az alpolgármester, aki szerint az is lényeges, hogy a helyi fiatalok minél több embert ismerhessenek meg, s minél több hatás érje őket más kultúrákkal, más országokkal kapcsolatban is.

Megismerik egymás kultúráját

Takács Zsófia, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tizenegyedikes tanulója már több éve részt vesz hasonló programokon. Kifejezetten szereti az ilyen lehetőségeket, hiszen így gyakorolhatja angol nyelvtudását, illetve más nyelveket is megismerhet. – Azért is hasznosak ezek a programok, mert ezáltal megmutathatjuk városunkat és a magyar kultúrát is. Ezekkel a fiatalokkal már találkoztunk ezelőtt, a korábbiak alapján pedig az a tapasztalatom, hogy élvezni szokták az ittlétet – mesélte a nyíregyházi diák, aki legszívesebben a belvárost és az állatkertet járná be a lengyel diákokkal, mert úgy gondolja, ezekre a helyekre méltán lehet büszke a város.