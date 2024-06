Tanévzáró értekezletek, ballagások, bizonyítványosztás. Ez a heti menetrend, hiszen a hétvégén lezárul a 2023/ 24-es iskolai tanév, ami eseményekben, történésekben bővelkedett – mondták el lapunknak a pedagógusok. Hogyan sikerült a céljaikat elérni, milyen programokat valósítottak meg az idén, milyen sikereket értek el diákjaik, megújult-e a környezetük? Ezeket a kérdéseket tettük fel a tanévzárás kapcsán.



Közösségfejlesztés volt a cél

– A legnagyobb feladatunknak ebben a tanévben a közösségfejlesztést tartottuk, osztályprogramokat szerveztünk szinte minden hónapban, klubdélutánokat, ahol a gyerekek hasznosan tudták eltölteni a szabadidejüket. A foglalkozások különböző területeket öleltek fel, tartottunk sportprogramokat, kézművesdélutánokat pedagógusaink vezetésével, legfőbb célunk a tudásátadás és a közös élmények voltak – mondta el Nánásiné Szabolcsi Mónika, a gávavencsellői Rakovszky Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.

Hozzátette, az idén jutott idő és energia az óvoda és az iskola közti átmenet megerősítésére is, ami a Covid előtt gördülékenyen működött, utána megtorpant kicsit, de úgy látják, hogy szükség van az iskolára való felkészítésre, a két intézmény közötti kapcsolat ápolására. Ezen túlmenően sok-sok saját programot is megvalósítottak, köztük a Kerülő Ferenc-emlékrajzversenyt. Kerülő Ferenc az iskola egykori pedagógusa, művésztanára előtt tisztelegnek minden évben, az idén 200 gyerek vett részt a versenyen, s az egykori pedagógus fiának kiállítását is megszervezték. Mint megtudtuk, a 300 diákot számláló iskolában 15 osztályban tanulnak a gyerekek, szeptemberben 48 elsős fog beülni az iskolapadba, ami magasabb szám az előző évinél.

Az intézmény a kisebbségi önkormányzatokkal is kapcsolatot tart, roma nemzetiségi oktatás is van náluk, közösen tartották meg a roma témahetet a Kicsi Kincs Gyermekházzal. Illetve köztudott, hogy a német nemzetiség is nagyon aktív a településen, az ő rendezvényeiken szintén részt vesznek diákjaik.

– Nagyon szeretnénk a sportot erősíteni iskolánkban – tekintett előre az intézményvezető –, hogy minél többen mozogjanak, legyenek egészségesek diákjaink. Ez a kor egyik kihívása. Szakmai szempontból fontos szólnom arról is, hogy pedagógusaink elvégezték a komplex alapprogramot, amit a következő tanévtől szeretnénk a mindennapokban is hatékonyan beépíteni a munkánkba. Elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, segítését, újszerű tanítási módszereket tartalmaz ez a program, olyan tevékenységeket, amelyek közelebb állnak a gyerekekhez, cselekvésre buzdítja a diákokat, és nem a frontális osztálymunkára, hanem a differenciált tevékenységekre épít. Meglátjuk, milyen eredményeket hoz majd ez az életünkbe – fűzte hozzá Nánásiné Szabolcsi Mónika, akitől megtudtuk: minden végzősük továbbtanul valamelyik középiskolában.