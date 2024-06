– Egy éve már, hogy kopjafa és emléktábla is idézi az összetartozást Nyíregyháza sóstóhegyi városrészében. Amikor emlékjelet állítunk, azt fejezzük ki, hogy azt, akit vagy amit jelöl, nem akarjuk elfelejteni. Jeleket hagyunk magunk után, hogy ne feledkezzünk meg a múlt történéseiről, s hogy az utánunk jövő generációk is emlékezzenek. Magyarország 1920-ban darabokra hullott – hangsúlyozta a nemzeti összetartozás napján tartott megemlékezésen Ágoston Ildikó önkormányzati képviselő.

Egy megcsonkított ország

– A trianoni békediktátum következtében országunk lakossága 18,2 millióról mindössze 7,6 millióra csökkent, és 3,3 millió magyar került kisebbségbe. Elveszítettük Felvidéket és Kárpátalját, Erdélyt, Partiumot és Bánátot, a Szerémséget, Bácskát, a Bánság nyugati részét és Muraközt. Családokat szakítottak szét és csatolták őket egy számukra idegen országhoz, idegen nyelvekkel, s mindezt egyik napról a másikra. Erre a napra, s azokra a honfitársakra gondolunk, akik magyarnak vallják magukat, s szerte a világban élnek. Felelősségünk, hogy megértessük a mai fiatalokkal, mi történt 104 évvel ezelőtt, ahogy az is, hogy ne merülhessen feledésbe, mit is jelképez a sóstóhegyi kopjafa. Legyen büszkeség forrása és emlékeztessen arra, hogy együtt, összefogva bármilyen nehézséggel szembe tudunk nézni. Isten áldja meg a magyarokat, bárhol is éljenek a világban!

Az ünnepi beszéd és a helyi gyerekek, nyugdíjasok műsora, valamint a Mandala Dalszínház zenés előadása után a megemlékezők megkoszorúzták a kopjafát, amit Sándor Attila fafaragó mester, és az emléktáblát, melyet Németh Erika szobrászművész készített.