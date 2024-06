A Nyíregyházi Törvényszék díszterme általában összbírói értekezleteknek, szakmai összejöveteleknek ad helyet, szerdán viszont vádlottak, tanúk, kirendelt és meghatalmazott védők, sőt, az egyik helyi gimnázium kilencedikes diákjai is helyet foglaltak a székeken: az életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt indult eljárásnak 11 vádlottja volt. Mivel négyükkel szemben az áprilisi előkészítő ülésen jogerős ítélet született, ezúttal heten álltak dr. Gunyecz Zoltán törvényszéki bíró elé. A nyíregyházi szórakozóhely, a Mamma Mia előtt tavaly márciusban kitört tömegverekedés képei bejárták a világhálót és a híradókat: mivel a térfigyelő kamerák rögzítették az eseményeket, jól kivehető, hogyan szabadult el a pokol egyik pillanatról a másikra.

A Mamma Mia-ügy előkészítő ülésén 4 vádlott esetében jogerős ítélet született

Fotó: Archív: Dodó Ferenc / Forrás: Kelet-Magyarország

Mamma Mia: agyrázkódás, törött szemgödör

A vármegyei főügyészség vádirata szerint a biztonsági őrök 2023. március 4-én a hajnali órákban nem engedtek be a szórakozóhelyre egy férfit, akinek a viselkedésével korábban probléma volt. Szóváltás alakult ki köztük, majd a dühös férfi telefonon a helyszínre hívta a testvérét és az édesapjukat. A két társaság egymásnak esett, s egy boxer is előkerült, a vádirat szerint az őrök még akkor is bántalmazták a fiúk apját, amikor már a földön feküdt. Voltak, akik megúszták zúzódásokkal, agyrázkódással, ám F. J.-nek, a fiúk édesapjának a törött bordája átszúrta a tüdejét, emiatt légmell alakult ki nála, az egyik biztonsági őrnek pedig, akit boxerrel ütöttek, eltört a szemgödre – ő volt az ügy 11. rendbeli vádlottja, akit az előkészítő ülésen jogerősen 100 ezer forint pénzbüntetésre ítéltek.

A vádirat az I., az V. és a VI. rendű vádlottal szemben 4-4 év szabadságvesztést indítványozott, a II. rendű vádlottra 3 év börtönt kért, a III., a VII. és a IX. rendű vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott, a többiekre pénzbüntetést kért.

Fenyegető üzenet

K. T., az ügy I. rendű vádlottja szerdán nem akart kérdésekre válaszolni, dr. Gunyecz Zoltán a korábban tett vallomásait olvasta fel. Az ügy előzménye, hogy F. P. – a III. rendű vádlott – napokkal a buli előtt kiírta a közösségi oldalára, hogy ő is megy majd, s hogy az őrök biztosan nem engedik be, mire R. T. – a VI. rendű vádlott – odaírta: majd megoldjuk, tesó. – Korábban P-t kitiltottuk a klubból, mert verekedést provokált, így amikor megjelent az ajtóban, a társam, H. Gy. – a II. rendű vádlott – nem engedte be. Kicsit később eljutott hozzánk egy hangüzenet, amiben P. megfenyegetett bennünket, de nem foglalkoztunk vele. Hajnalban P. a testvérével, F. M.-mel és az apjukkal jelentek meg, hogy elégtételt vegyenek. A szakma szabályai szerint a biztonsági őrök nem üthetnek, ezt én is jól tudom, de ha megtámadnak, megvédhetem magam – mondta korábban K. T. és hozzátette: F. P.-n látszott, hogy drogot fogyasztott. Részben bűnösnek érzi magát és megbánta, ami történt, de nem ők kezdték a verekedést – mondta.

H. Gyula sem tett vallomást, korábban úgy fogalmazott: a társát, majd magát próbálta védeni és igyekezett csitítani a kedélyeket. F. P., aki szintén nem válaszolt kérdésekre, a korábbi vallomásaiban bűnösnek vallotta magát, és bocsánatot kért. – Nem kellett volna fenyegető üzeneteket küldenem a biztonsági őröknek, ennek nem volt semmi értelme, de dühös lettem, mert nem engedtek be. Önkívületi állapotban voltam – így fogalmazott és hozzátette: sajnálja, ami történt. Öccse, M. kijelentette: nem verekedni mentek, csak a testvérét akarták hazavinni, mert tudták, hogy amikor iszik, agresszívvá válik. Szerinte egy félreértésből indult ki a balhé, és cáfolta, hogy lett volna nála boxer – igazságügyi orvosszakértő állapítja majd meg, hogy F. M. súlyos sérülését – eltört a szemgödre, és a csontok benyomódtak a szemüregbe – okozhatta-e puszta kezes ütés.

K. D. szórakozni ment a Mamma Miába, és mint mondta, „csak” azért ütött, hogy a testvérét, az I. rendű vádlottat megvédje, R. T. pedig a barátját, F. D-t akarta védelmezni, ő ezért szállt be a verekedésbe. A IX. rendű vádlott D. D. korábban együtt bokszolt a két fiúval, és mint mondta, azóta sem érti, miért neki küldte D. a fenyegető üzenetet. Látta, hogy F. M. szeme súlyosan megsérült, s vele foglalkozott, ezért nem tudja, hogy ki kit ütött, de ő senkit sem bántott. Korábban úgy fogalmazott: kifulladásig tartott a verekedés.