– Területi konfliktus vált vallási háborúvá a Közel-Keleten – vélekedtek a Mathias Corvinus Collegium (MCC) nyíregyházi rendezvényének vendégei, Tárik Meszár vezető kutató és Kmeczkó Sára kutató, az MCC Migrációkutató Intézetének munkatársai. Előadásukban az izraeli–palesztin konfliktus széles történelmi hátterét vázolták fel. Egészen a 19. század második felétől indultak 1947. november 29-éig, amikor az ENSZ közgyűlése megszavazta a Palesztina felosztására vonatkozó tervet, melynek következtében Palesztina 55 százaléka Izraelé, 42 százaléka a palesztin araboké lett. Az előadó felsorolta azokat a háborúkat (néhány közülük: 1956-os szuezi válság, 1967-ben a hatnapos háború, az 1973-as jom kippuri háború, 2000-ben a második intifáda) is, melyek megmutatják, hogy az elmúlt hónapok háborús eseményei nem új konfliktusokból erednek, azonban hatásaik napjainkban is érezhetőek.

Újabb izgalmas előadás az MCC nyíregyházi képzési központjában, az egyik előadó Tárik Meszár volt

Fotó: MW/Szarka Lajos



Rakéták ezrei húsz perc alatt

– A Hamász terrorszervezet fegyveresei 2023. október 7-én reggel rakéták ezreit lőtték ki a Gázai övezet irányából Izraelre. A zsidó államot sokkolták az események, 1139 áldozata volt az Izrael ellen rég nem látott terrortámadásnak, rengeteg embert elraboltak, a túszokat csak hetek vagy hónapok múlva adták ki. Felrótták az izraeli hírszerzésnek, hogy hibázott. Mindenki ismeri az események folytatását: Izrael ellentámadásba lendült, s a háború azóta is tart. A nyugati sajtóban megjelent hírek szerint 38 ezerre tehető a palesztin áldozatok száma, de nem hoznak egységes adatot erről, ahogyan a háború folyását is különböző szemszögből festik le az egyes sajtóorgánumok – hangzott el az előadásban.

Tárik Meszár felidézte, időközben az izraeli ellentámadás intenzitását több ország is kritizálta, de meg kell jobban vizsgálni, hogy melyik fél nem tartja be a nemzetközi hadijogra vonatkozó szabályokat, mely egyértelműen kimondja, hogy kizárólag katonainak minősülő objektumok és célpontok támadhatók, hogyan kell elkerülni a civil áldozatokat a hadviselés során.

– A Hamász tudatosan polgári épületek közelébe telepíti a rakétatámadóit, lőszerraktárait. Egy iskola vagy kórház nem katonai célpont, viszont, ha az iskolát militánsok szállják meg és ott állítanak fel egy géppuskafészket, onnantól katonai célpontként funkcionál – hangoztatta az előadó, s hozzátette: az úgynevezett „arányosság elve" mindkét félre vonatkozik.