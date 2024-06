Hamarosan befejeződnek a munkálatok Nyírbogdányban, a művelődési ház mögötti parkban – erről számolt be a település hivatalos közösségi oldala. Mint ismert, a parkban hat fedett kiülő készül hulladékgyűjtő edényekkel és térkövezett járdát is építenek a játszótérig. Megépült egy fedett filagória is, amely rendezvényeken színpadként is használható. Arról is hírt adtak, hogy a fejlesztések nem érnek véget, a következő időszakban tovább bővül és szépül a település közösségi parkja.