A Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület az idén ünnepli megalakításának huszonötödik évfordulóját. Szombaton a jeles jubileum alkalmából nyílt napra invitálták az érdeklődőket a Nyíregyháza-Kőlaposon található kiképzőpályájukon.

A nyílt nap résztvevői a gyakorlatban tekinthették meg, sőt, ők maguk is részt vehettek a különféle mentési akciókban. Így ki lehetett próbálni, milyen érzés az, amikor valaki egy földrengés után a romok alá kerül, és már csak a mentőcsapatok mihamarabbi megérkezésében bízhat, vagy hogyan lehet a speciális egységek segítségének köszönhetően egy kigyulladt épület második emeletéről megmenekülni. A Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület tagjai azt is bemutatták, hogyan is történik egy viharkár utáni eltakarítás, vagy miként lehet valakit kimenteni egy mély kút aljáról, a fiatalabbakat pedig játékos feladatok és mentőkutyás bemutató várta.

A húsz állandó, valamint néhány pártoló taggal működő egyesület alelnökével a nyílt nap során váltottunk néhány szót.