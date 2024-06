– Az amerikai filmekben, már 10 -15 évvel ezelőtt is lehetett látni, ahogy ilyen nagyméretű lógófülű kopókkal és hasonló típusú ebekkel keresnek. Ezeknek a kutyáknak az orruk verhetetlen, és utánuk jön a többi vadászkutya, mint ahogy a tacskó, hiszen a tacsik kotorék ebek. Bemennek a szag után a lyukba, és kihozzák, amit ott találnak. Viszont a hátrányuk, hogy makacs típusok, nehezebben taníthatók. Ezt mindenki tudja, akinek tacsija van. A mi csapatunkban is van belőlük kettő, félelmetesen jók a mantrailingben, s ezen kívül az egyesületünkben van még személykereső németjuhász, golden retriever és uszkár is – részletezte az egyesület elnöke, és megjegyezte: természetesen minden más kutyafajtával is ki lehet próbálni a mantrailinget, aminek van sportváltozata is. Nagyon jól fárasztja mentálisan a kutyákat.

A huszonöt éve működő egyesület már többször is talált meg eltűnt személyt élve és sajnos holtan is. Vannak területi és romkereső kutyáik is: Beauceron juhászkutya, Ausztrál Kelpie, Weimari vizsla. Illetve a katalán pásztorkutya még képzés alatt áll, de kis olasz agár is a csapat tagja. Az egyesület gyakran jár oktatási intézményekbe, táborokba bemutatókat tartani, ahova olyan kutyákkal érkeznek, akik szeretik és jól tűrik a gyerekek simogatását.