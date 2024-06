– Akármi is a mesterséges intelligencia (MI), ugyanúgy beépül majd az életünkbe, mint ahogy az okostelefonok vagy a számítógépek. És hogy áldás vagy átok? Lesz és kész – ezt mondta a napokban a Vasvári Pál Gimnáziumban Mérő László. A matematikus, pszichológus, az ELTE professzora azzal a meglepő kijelentéssel kezdte az előadását, hogy a jelenség olyannyira nem újkeletű, hogy ő már 40 (!) éve befejezte az MI kutatását, és azt is elárulta, hogy ehhez köthető az eddigi legnagyobb, írásban megjelent tévedése.

– Az Észjárások című könyvem első kiadása 1989-ben jelent meg, és az akkori ismereteim alapján abban kijelentettem: az MI csak egy bizonyos szintig juthat el, az ember mindig jobb lesz nála. Ehhez képest 7 évvel később a Deep Blue nevű program legyőzte a sakkvilágbajnokot, Gerri Kaszparovot, ami nagyon fontos pillanat volt az MI fejlődésében. Sokáig reménykedtem, hogy a Go nevű játék ellenáll majd, de hiába: 2017-ben a világ legjobbja, Ke Jie kikapott az AlphaGo programtól. Az MI esetében sincs tehát új a nap alatt, így joggal merülhet fel a kérdés, miért most lett ennyire átütő erejű a mesterséges intelligencia, a ChatGPT? Nos, a sebességtől: ma az algoritmusok 10 milliószor gyorsabban működnek, és míg korábban három havonta egyszer válaszoltak, ma már másodpercenként kétszer–háromszor, ráadásul az adatfeldolgozás sebessége is többszörösére nőtt. Az MI jelen van a mindennapjainkban és sokszor felmerül a kérdés: mi történik, ha egyszer öntudatra ébred? Mire ez megtörténik, kiképezzük azokat a szakembereket, akik ezt kezelni tudják – mondta Mérő László, aki arról is beszélt, hogy sok esetben a szabályozás hiánya a továbblépés gátja.

Mérő László gyakran tart előadásokat diákoknak, a téma a mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia: tiltás helyett szabályozás

– Az önvezető autók tizedannyi halálos balesetet okoznak, mint a hagyományosak, azaz hazánkban évente legalább 500 ember maradna életben, ha ilyen járműveket használnánk. Ám nem egyértelmű, hogy a tragédiákért ki a felelős: a gyártó, a tulajdonos, vagy az, aki éppen autóban ül? Amíg ez nem egyértelmű, azok sem vesznek ilyen járművet, akik megtehetnék. Az biztos, hogy az MI elősegíti a kooperációt olyan területeken, amiket nem értünk, és kompromisszum-keresésre ösztönöz bennünket azzal, hogy megmutatja, mi történik, ha egyik vagy másik területet vesszük komolyabban. Az MI ugyanis mindenkinek segít: azoknak is, akik feltörhetetlen kódokat próbálnak meg készíteni és azoknak is, akik feltörik ezeket. De fontos tudni, hogy mindig gép marad és azt teszi, amire beprogramozták: soha nem mondja, hogy nincs kedve sakkozni velünk vagy elvinni bennünket A-ból B-be – mondta a professzor és arról is beszélt, mit tettek, amikor a hallgatók az egyetemen elkezdték ChatGPT-vel íratni a beadandóikat. – Az első gondolatunk az volt, hogy megtiltjuk, de rájöttünk, hogy hasznosabb, ha megtanítjuk őket arra, hogyan érdemes használniuk. Így a beadandóikhoz kérhetik a ChatGPT segítségét, de jelezniük kell, mit kérdeztek tőle, mit válaszolt, és hogy ők mit tettek hozzá, azaz hogy saját kútfőből mennyivel egészítették ki. Ezt rögzítettük, így azzal, aki lebukik, okkal lehetünk kemények, hiszen ismerte, de nem tartotta be a szabályokat. – Az MI bizonyos betegségek felismerésében már jobb, mint az emberek, ami nagyon jó hír, de ismernünk kell a veszélyeit is – jelentette ki Mérő László, aki ezt egy példával illusztrálta.