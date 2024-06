– Az álhírek tömkelege jelent meg a világhálón. Legyen szó képekről, vagy akár hangokról, az MI képes arra, hogy valós időben hamisítson. Nem véletlen, hogy az atomhoz hasonlítják e technikát, ami békés célra használható, ám elképesztő károk okozására is képes. Úgy vélem, társadalmilag még nem vagyunk felkészülve az MI-re: egyesek küzdenek ellene, mások ámulatba esve nézik a fejleményeket, és az oktatásban is rendesen felkavarta az állóvizet e technológia megjelenése. A felsőoktatási intézmények egyik fontos feladata ebben rendet tenni, segíteni az oktatókat és a hallgatókat is ezen a rögös úton. Az a cél, hogy a találmányt etikusan a közösség javára fordítsuk – tette hozzá a rektor, aki arról is beszélt lapunknak, hogy ez a mindent elsöprő lehetőségáradat az oktatásban és a vállalati szférában is új világot teremt.

Új szakma és tevékenység

– Egy újabb ipari forradalom küszöbén állunk, és ahogy néhány száz éve a manufaktúrák dolgozói géprombolásba kezdtek a munkájukat féltve, úgy a mesterséges intelligenciának is rengeteg ellenzője van napjainkban. Azonban ahogy akkor volt helye a munka világában a gőzgépnek, úgy az MI-nek is helye van napjaink munkaerőpiacán. Új szakmák és új tevékenységek tömege jön létre. Sokszor mondták már a szakemberek, de még sosem volt ennyire aktuális az a mondat, hogy néhány éven belül olyan szakmák lesznek, amiknek nemhogy a tartalmát, még a nevét sem tudjuk manapság. A cégek részéről is gyors adaptációt és alkalmazást követel meg mindez, és biztosak lehetünk abban, hogy ez nem mindenkinek sikerül majd – emelte ki dr. Szabó György, és arra is kitért, néhány évtizede az üzemek robotizálásakor sokan féltették a munkájukat, s ez a trend napjainkban is megfigyelhető.

– A felmérések azonban arra is rávilágítanak, hogy nem csupán egy vállalatnak, hanem az egyéni munkavállalónak is gyümölcsöző, ha rendelkezik az MI használatához szükséges készségekkel. Az egyes feladatok ugyanis gyorsabban és jobb eredménnyel elvégezhetők, így a dolgozó nagyságrendekkel produktívabb lehet. Ahhoz, hogy valaki „kelendő” legyen a munkaerőpiacon, eddig is sokat kellett tanulni, a képességeket fejleszteni. Az MI korábban mindez tovább fokozódik, az életen át tartó tanulás fogalma felgyorsul, a jövő munkahelyein még rövidebb idő alatt kell új készségeket és képességet elsajátítani, mint korábban bármikor – tudatta dr. Szabó György.