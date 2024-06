Az Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 2012 óta Regisztrált Tehetségpont, s minden tanévben bemutatja az érdeklődőknek az intézményben tanuló tehetséges diákokat. Az idén sem lesz ez másként, amikor részt vesz a Nemzeti Tehetségprogramban; június 6-án, 17 órától Minden, ami zene címmel rendezik meg a Tehetségnapot az intézmény aulájában. Mint ahogy a cím is jelzi, zenés produkciókat láthat, hallhat a közönség. A közel harminc műsorszám változatos és színvonalas bemutatókat vonultat fel. Az iskola tehetséges kis művészei repertoárjában lesz szóló- és csoportos ének, zongora, néptánc, gitár és furulya bemutató is. Minden érdeklődőt szeretettel vár az iskola valamennyi diákja és pedagógusa! Jöjjön, ismerje meg Ön is az ifjú tehetségeket! – invitál mindenkit a rendezvényre az oktatási intézmény.

A tehetségnapi koncert plakátja

Fotó: iskola / Forrás: Arany-iskola