A nyári hónapokban is nagy szükség van a vérre, júliusban is folytatódnak a véradások vármegyénkben. A Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben (Szent István u. 68.) 2024. július 2-án 8 órától 17:30

óráig várják mindazokat, akik karjuk nyújtásával segíteni szeretnének. Vármegyénkben lesznek kihelyezett véradások is július 2-án. Tiszateleken a házasságkötő teremben (Kossuth út 36.) lehet segíteni a rászorulókon 9 órától 11 óráig, utána pedig Beszterecen várják a véradókat a a házasságkötő terembe (Kossuth u. 42.) 12.30 órától 14.30 óráig.