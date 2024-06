Az oktatási intézményekben már majdnem minden gyermek kezében ott van a mobiltelefon, valahol engedik azt, hogy a gyerek a szünetben telefonozzon, valahol nem. A mobil használatát egyre több oktatási intézmény korlátozza, felismerték azt, hogy a kontroll nélküli használat káros hatással van a gyerekekre.

Európa több országában már jogszabály tiltja az iskolai mobilkészülék-használatot: Franciaországban és Hollandiában korlátozzák, a legtöbb esetben tiltják a telefon tantermi használatát, Angliában a tervek szerint a tanórákra és a szünetekre egyaránt vonatkozna a tilalom, és Szlovákiában is megelégelték az iskolai kütyüzést, ezért teljesen betiltották a készülékek használatát az általános iskolákban.

A mobiltelefon féktelen használata káros hatással van a gyerekekre

A táskákat is átkutathatják

Hazánkban eddig az oktatási intézmények házirendjén múlott, hogy engedték-e mobilozni a gyerekeket. Azonban a kormány múlt héten egy átfogó, 90 oldalas jogszabály-módosítást terjesztett be, amely jelentős változásokat hoz az iskolák és egészségügyi intézmények életében. Ez alapján az iskolákban ezentúl bevezethetik majd az úgynevezett tiltott tárgyak listáját, valamint az iskolaőrök a módosítás szerint jogosultságot kapnak a diákok táskáinak átkutatására is. Az iskolákat és a kollégiumokat érintő tiltott tárgyak listáján többek között a mobiltelefonok is szerepelnek – írta a Mandiner. A kormány álláspontja szerint ezek az eszközök elvonják a diákok figyelmét a tanulástól és az iskolai zaklatásokban is kulcsszerepet játszhatnak. Viszont ha a tanár úgy ítéli meg, a mobiltelefonok, a tabletek és laptopok használhatóak lesznek majd, akár az iskolai feladatok elvégzésében is.

Nem mindenki ért egyet a mobiltelefon betiltásával

A Belügyminisztérium tavaly év végén, már ötödik alkalommal online kérdőíven kérte ki a szülők, a pedagógusok és az iskolaigazgatók véleményét többek között a mobiltelefon használatáról is. Ennek az eredményéről számolt be a Magyar Nemzet: a tanárok 52 százaléka és az igazgatók 59 százaléka szerint az iskolai telefonhasználatot egyáltalán nem kellene engedélyezni, mert eltereli a tanulók figyelmét a nevelés során, 45 százalékuk pedig úgy vélekedett, hogy a telefont legfeljebb az óraközi szünetekben vagy oktatási célra lehessen használni. Csupán a tanárok három százaléka támogatja a korlátozás nélküli iskolai telefonhasználatot.

Pécsi Rita neveléskutató a Magyar Nemzetnek azt nyilatkozta, hogy eddig is voltak természetesen alulról jövő kezdeményezések a mobilhasználat iskolai korlátozására, de még ha szülői közösségek, tantestületek ezt akarták is, mindig volt egy-két szülő vagy pedagógus, aki nem értett egyet a tiltással, és személyiségi jogokra és egyebekre hivatkozva végül nem igazán működött a dolog. Ráadásul az igazgatók is féltek attól, hogy ha olyan rendelkezést hoznak az iskolában, hogy mondjuk a tanítás előtt beszedik a készülékeket, az nagy vitákat fog kiváltani – fejtette ki a neveléskutató, aki szerint emiatt – bár nagy igény lett volna rá – az okostelefonok használatának tiltása, korlátozása nagyon kevés helyen működött.