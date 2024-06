– E történetnek folytatódnia kell. Én mindig ezt képviseltem, és tettem is érte. Voltak könnyebb és nehezebb évek, egykor küzdeni kellett a fesztiválért. Úgy gondolom, e rendezvénysorozatnak jövője van, és meg kell maradnia. Az első előadás a beregszászi színház produkciója, méghozzá az én rendezésemben. A teátrum nagyon nehéz helyzetben van, ami már többször is előfordult a történelmében. Azonban soha nem akart elpusztulni, mindig működni akart, és ez az élni akarás jellemzi a darabot is, amit a megnyitón színpadra állítottunk. A szereposztás furcsa lehet a közönségnek, hiszen a férfi szerepeket is hölgyek játsszák. Ennek egyszerű oka van: úgy készült a darab, hogy otthon, Beregszászon is előadhassuk. Többször volt is otthon, méghozzá telt ház előtt – hívta fel a figyelmet Vidnyánszky Attila.