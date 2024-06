A vármegye több településén is többen mentek el szavazni már délelőtt, mint a korábbi választásokon. Nyírpazonyban, Nyírturán, Sényőn, Ajakon és Kisvárdán is magas részvételi arányról számoltak be portálunknak a választóbizottságok elnökei: még a szakadó eső sem vette el a választók kedvét attól, hogy voksoljanak. Szabó Csilla, a sényői választóbizottság elnöke elmondta: nagy a tét a településen, hiszen kilenc polgármesterjelölt indult a választáson, így sokan izgulhatnak az esti eredmények közzétételekor. Erdélyi Ferenc, a kisvárdai 3. számú szavazókör 2-es szavazóhelyiségének elnöke örömmel közölte, hogy már jóval dél előtt 30 százalékos volt a részvételi arány a Várday Kata református iskolában. Minden rendben zajlott, ahogy az előző választások alkalmával is – tette hozzá. A kisvárdai 1. számú szavazókörben 10.30-ig a szavazók körülbelül 17 százaléka jelent meg, és voksolt a 4 polgármesterjelölt egyikére. Ajakon is sorban álltak a helyiek a kultúra házában, ahol két helyiségben adhatták le voksukat. Kovács János, a bizottság elnökhelyettese is arról számolt be, hogy délelőtt már 30 százalék feletti volt a részvételi arány, ez magasabb az eddigieknél. Mivel sokan járnak vasárnaponként templomba, a településeken a családok a mise, istentisztelet után mennek a szavazni – tudtuk meg.