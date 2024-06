Közel 60 kilogramm évente – ennyi élelmiszer végzi a kukában egy átlagos magyar háztartásban. A pazarlás még sokkolóbb, ha hozzátesszük, hogy mindez fejenként értendő. Ugyanakkor némi bizakodásra adhat okot, hogy hazánk még e mennyiséggel is alatta marad az EU-s átlagnak, ráadásul az elmúlt években folyamatosan csökkent a szemétbe kerülő étel mértéke. Mindez köszönhető az egyre tudatosabb vásárlóknak, és azoknak a kezdeményezéseknek is, amelyek felveszik a kesztyűt a pazarlás ellen, és hasznos tanácsokkal segítik a lakosságot. Közéjük tartozik a Magyar Élelmiszerbank Egyesület is, ami főként a nagy áruházakból menti a lejárat közeli, csomagolássérült, de emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszert. E küldetésről, az ételmentés menetéről is beszélgettünk podcastsorozatunkban az egyesület külső kapcsolatok igazgatójával Nagygyörgy Andrással.

Javarészt áruházakból kerül a rászorulókhoz a mentett élelmiszer

Fotó: Élelmiszerbank



Ezreknek segít a mentett élelmiszer

– Lassan 20 évnyi munka áll már mögöttünk, és büszkén mondhatom, hogy egy olyan hálózatot hoztunk létre, melyben önkéntesek ezrei segítenek az élelmiszer mentésében és a rászorulókhoz eljuttatásában. Gyártókkal, forgalmazókkal és nagy áruházakkal is kapcsolatban állunk, akiknek beragadt készleteik, csomagoláshibás termékeik vannak. Naponta több mint 700 áruházba látogatunk el országszerte, hogy pékárukat, zöldségeket, friss termékeket vegyünk át. És hogy mire kell gondolni? Rengetegszer kapunk banánt, aminek kissé barna a héja. Persze a vásárlók nem szívesen vesznek ilyesmit, de tegyük szívükre a kezünket: az ilyen gyümölcsnek nincs semmi baja, és ha az otthoni gyümölcskosárban barnul meg, gond nélkül elfogyasztjuk – tudatta az igazgató, aki azt is elárulta, a mentett ételből összeállított csomagokkal évente 250 ezer rászorulónak segítenek, ráadásul e negyedmillió ember 70–80 százaléka rendszeresen kap adományokat az egyesülettől.

Sok-sok tonna élelmiszerről van szó, ami az Élelmiszerbank és az önkéntesek munkája nélkül egyszerűen a szemétben végezné, ugyanakkor nem csupán a nagy piaci szereplők felelősek az óriási ételveszteségért. Sőt! A felmérések rámutattak, az összes elpazarolt élelmiszer több mint 50 százalékáért a háztartások a felelősek.