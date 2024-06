Több mint két kilométeren nyúlgát építésébe kezdtek, ehhez a lakosság segítségét is kérik - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) vasárnap az MTI-vel. A közleményben azt írták: a Rába vízgyűjtő területén az elmúlt 24 órában gyorsan felépülő és lassan mozgó zivatarcellák alakultak ki.

Fotó: Fülöp Zoltán, Szamos Ferenc (FETIVIZIG)

Mivel az elmúlt időszakban több árhullám is levonult a folyón, az érkező víztömeg már nem tud beszivárogni az egyébként is átnedvesedett talajba. Méréseik szerint az előrejelzett egy-két milliméterhez képest 30-40 milliméter csapadék hullott le az egész vízgyűjtőre felhőszakadás formájában. Ezt azt jelenti, hogy a zivatarcellákból hat óra alatt helyenként majdnem egyhavi mennyiségnek megfelelő csapadék esett le - mutattak rá. A Rába alsóbb szakaszain is magas vízállások várhatók, ezért több száz szolnoki, debreceni, nyíregyházi és gyulai vízügyes szakember indult útnak, hogy a Rába alsóbb szakaszain és a Dunán segítsék a védekezési munkát - áll a közleményben. A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságról hétfőn reggel 94 vízügyi szakember indult útnak, hogy segítse a védekezési munkákat a Rába folyó mentén.