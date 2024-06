Fejenként 59 kilogrammnyi étel végzi a kukában évente egy átlagos magyar háztartásban – erre mutatott rá a Nébih felmérése, és bár ez az adat az EU-s átlag alatt van, a pazarlás így is jelentős. A Nébih számításai szerint egy négy fős család esetében ez közel 200 ezer forint kidobott pénzt jelent évente, nem is beszélve a termelésbe fektetett energiáról és a hulladék okozta környezeti terhelésről, amit ez a felelőtlen viselkedés okoz. Jó hír azonban, hogy némi odafigyeléssel, előre tervezéssel, és pár egyszerű jó tanács követésével sokat tehetünk a környezetünkért, a pénztárcánkért és a pazarlás ellen is. Ennek mikéntjéről beszélgettünk podcastsorozatunkban Nagygyörgy Andrással, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatójával.