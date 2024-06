Állatvédelemi különdíjat vehetett át Budapesten a Tudatos Nők Napján Vidra Betty. A PCAS Állatmentő Egyesület alapítója, vezetője az elismerésről is beszél az adásban, de persze arra is kitérünk, hogyan kezdődött el ez a történet közel 25 évvel ezelőtt. Kiderült: az állatvédelembe időt és energiát nem kímélve a szívét-lelkét beleteszi – elmesélte, miért vált számára ennyire fontossá mindez. De arra is kitérünk, hogyan tudnak segíteni azoknak a hátrányos helyzetű kutyagazdiknak, akik szeretnék ivartalanítani kedvencüket.